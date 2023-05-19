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Чайковская — о Чиризано: мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги

Чайковская — о Чиризано: мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала отказ Федерации фигурного катания на коньках России фигуристу Дарио Чиризано в переходе в сборную Чехии.

«Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги.

Хочет уйти — есть правила, в ISU существует карантин, который нужно выдержать, многие выдерживали карантин и уходили. Есть общие правила ISU, это не выдумка. В дальнейшем пускай подаёт, а сейчас вопрос так решается», — приводит слова Чайковской «Матч ТВ».

Ранее ФФККР отказала фигуристу Дарио Чиризано, выступающему в танцах на льду, в переходе в сборную Чехии. Сейчас спортсмен тренируется в Канаде в паре с чешской фигуристкой Денизой Цимловой.

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