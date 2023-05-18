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ФФККР не одобрила смену спортивного гражданства Дарио Чиризано

ФФККР не одобрила смену спортивного гражданства Дарио Чиризано
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что организация не разрешила российскому фигуристу Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.

Ещё в сезоне-2022/2023 Чиризано выступал за Россию в танцевальном дуэте с Ириной Хаврониной, но зимой пара распалась. Дарио стал искать новую партнёршу. В начале мая стало известно об образовании дуэта Чиризано с чешкой Денисой Цимловой. Тренироваться пара переехала в Монреаль к Ромэну Агенауэру, а выступать фигуристы планировали за Чехию.

«Чиризано одобрения на смену спортивного гражданства не получил, как и некоторые другие спортсмены. Кто-то получил, Чиризано в соответствии с правилами нашей федерации и карантином не получил.

Нужно ли будет Чиризано пройти карантин для того, чтобы выступать за другую страну? Да, всё в соответствии с правилами», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

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