ФФККР не одобрила смену спортивного гражданства Дарио Чиризано

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что организация не разрешила российскому фигуристу Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.
Ещё в сезоне-2022/2023 Чиризано выступал за Россию в танцевальном дуэте с Ириной Хаврониной, но зимой пара распалась. Дарио стал искать новую партнёршу. В начале мая стало известно об образовании дуэта Чиризано с чешкой Денисой Цимловой. Тренироваться пара переехала в Монреаль к Ромэну Агенауэру, а выступать фигуристы планировали за Чехию.
«Чиризано одобрения на смену спортивного гражданства не получил, как и некоторые другие спортсмены. Кто-то получил, Чиризано в соответствии с правилами нашей федерации и карантином не получил.
Нужно ли будет Чиризано пройти карантин для того, чтобы выступать за другую страну? Да, всё в соответствии с правилами», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».
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