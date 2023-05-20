Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница намерены пожениться
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная и её партнёр по спортивной паре Георгий Куница намерены пожениться, сообщает Sport24.
По информации источника, фигуристы уже помолвлены и планируют бракосочетание.
Напомним, ранее Косторная выступала в женском одиночном катании. До сезона-2020/2021 спортсменка занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой.
После операции на бедре и восстановления Косторная решила попробовать себя в парном катании. Партнёром спортсменки стал Георгий Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу.
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