Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница намерены пожениться

Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница намерены пожениться
Комментарии

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная и её партнёр по спортивной паре Георгий Куница намерены пожениться, сообщает Sport24.

По информации источника, фигуристы уже помолвлены и планируют бракосочетание.

Напомним, ранее Косторная выступала в женском одиночном катании. До сезона-2020/2021 спортсменка занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой.

После операции на бедре и восстановления Косторная решила попробовать себя в парном катании. Партнёром спортсменки стал Георгий Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу.

Материалы по теме
Фото
Косторная поделилась фотографиями с полёта на воздушном шаре с Куницей
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023