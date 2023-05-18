Косторная поделилась фотографиями с полёта на воздушном шаре с Куницей

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная и её партнёр по спортивной паре Георгий Куница совершили полёт на воздушном шаре.

«Это был самый увлекательный аттракцион, который я запомню на всю свою жизнь», — написала Косторная на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Напомним, Косторная до сезона-2020/2021 занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Спустя полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании. Партнёром спортсменки стал Георгий Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу.