Волосожар опубликовала фото топлес на Мальдивах

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором поделилась фотографией со своего отпуска на Мальдивах.

«Врываюсь в свои 37! Спасибо всем за поздравления, которые уже сыплются с ночи. Пусть всё, что вы мне желаете, вернётся вам в двойном размере», — написала Волосожар.

Волосожар показала тренировку с Траньковым к турниру шоу-программ: