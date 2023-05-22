Волосожар опубликовала фото топлес на Мальдивах
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Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором поделилась фотографией со своего отпуска на Мальдивах.
«Врываюсь в свои 37! Спасибо всем за поздравления, которые уже сыплются с ночи. Пусть всё, что вы мне желаете, вернётся вам в двойном размере», — написала Волосожар.
Волосожар показала тренировку с Траньковым к турниру шоу-программ:
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