«Жители сигналят, ругаются и даже заигрывают». Мишина рассказала о поездке в Стамбул

Российская фигуристка Анастасия Мишина рассказала о своей поездке в Стамбул (Турция).
«Стамбул. Огромный, очень разнообразный и противоречивый город. Моя первая поездка в Стамбул оказалась насыщенной и интересной. Расскажу немного о том, что для меня было непривычно, удивительно и неожиданно в этом городе и стране в целом.
1. Жители Стамбула обожают сигналить. Таким образом они предупреждают пешеходов, ругаются, говорят о том, что пропускают, здороваются и даже заигрывают.
2. На светофоры в Стамбуле никто не смотрит. Ну-у-у, во-первых, зелёный свет загорается раз в пять минут. Ну и не факт, что и на зелёный тебя пропустят. Так что смотреть нужно внимательно и бегать быстро.
3. За пять минут можно попасть из исторического центра в трущобы. В отпуске я часто иду туда, куда глаза глядят. В Стамбуле можно попасть на улочки, где дома наполовину разрушены. Местные объясняют это тем, что многие здания имеют историческую ценность. Что-то уже сложно отреставрировать, а чтобы снести дом, нужно, чтобы он сам полностью разрушился. Вот такие правила.
4. В Турции очень любят яркие вкусы. Сладости ну прямо очень сладкие, а, например, оливки суперсолёные. Ещё меня удивило, что местные жители едят хлеб на каждый приём пищи, причём в большом количестве.
5. Суп на завтрак. Для меня Турция — не первая страна, где на завтраке всегда есть суп. В Японии часто едят мисо-суп утром. В Турции – чечевичный.
6. Любовь к картошке фри. Она присутствует почти в каждом блюде. Её кладут к мясу, рыбе, к яйцам, добавляют в кебаб, даже с пастой могут принести немного картошки», — написала Мишина в социальных сетях.
- 22 мая 2023
-
16:00
-
14:55
-
14:48
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
- 21 мая 2023
-
13:02
-
12:36
- 20 мая 2023
-
22:35
-
21:11
-
16:35
-
15:02
-
14:21
-
13:44
-
10:52
- 19 мая 2023
-
18:08
-
17:41
-
13:45
-
11:36
-
11:22
-
10:33
-
00:34
- 18 мая 2023
-
23:46
-
22:46
-
22:18
-
20:08
-
19:25
-
19:10
-
15:54
-
15:03
-
14:00
-
13:42