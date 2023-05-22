«Жители сигналят, ругаются и даже заигрывают». Мишина рассказала о поездке в Стамбул

Российская фигуристка Анастасия Мишина рассказала о своей поездке в Стамбул (Турция).

«Стамбул. Огромный, очень разнообразный и противоречивый город. Моя первая поездка в Стамбул оказалась насыщенной и интересной. Расскажу немного о том, что для меня было непривычно, удивительно и неожиданно в этом городе и стране в целом.

1. Жители Стамбула обожают сигналить. Таким образом они предупреждают пешеходов, ругаются, говорят о том, что пропускают, здороваются и даже заигрывают.

2. На светофоры в Стамбуле никто не смотрит. Ну-у-у, во-первых, зелёный свет загорается раз в пять минут. Ну и не факт, что и на зелёный тебя пропустят. Так что смотреть нужно внимательно и бегать быстро.

3. За пять минут можно попасть из исторического центра в трущобы. В отпуске я часто иду туда, куда глаза глядят. В Стамбуле можно попасть на улочки, где дома наполовину разрушены. Местные объясняют это тем, что многие здания имеют историческую ценность. Что-то уже сложно отреставрировать, а чтобы снести дом, нужно, чтобы он сам полностью разрушился. Вот такие правила.

4. В Турции очень любят яркие вкусы. Сладости ну прямо очень сладкие, а, например, оливки суперсолёные. Ещё меня удивило, что местные жители едят хлеб на каждый приём пищи, причём в большом количестве.

5. Суп на завтрак. Для меня Турция — не первая страна, где на завтраке всегда есть суп. В Японии часто едят мисо-суп утром. В Турции – чечевичный.

6. Любовь к картошке фри. Она присутствует почти в каждом блюде. Её кладут к мясу, рыбе, к яйцам, добавляют в кебаб, даже с пастой могут принести немного картошки», — написала Мишина в социальных сетях.