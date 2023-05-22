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Алина Загитова написала курсовую о работе ведущей в «Ледниковом периоде»

Алина Загитова написала курсовую о работе ведущей в «Ледниковом периоде»
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова написала курсовую работу на тему «Специфика работы телеведущего на примере шоу «Ледниковый период».

Загитова учится на факультете журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС.

«Помогите! Курсовая практически на 40 страниц готова. Мои пальцы сказали мне пока, и мой мозг тоже», — сказала Загитова в ролике в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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