Алина Загитова написала курсовую о работе ведущей в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова написала курсовую работу на тему «Специфика работы телеведущего на примере шоу «Ледниковый период».
Загитова учится на факультете журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС.
«Помогите! Курсовая практически на 40 страниц готова. Мои пальцы сказали мне пока, и мой мозг тоже», — сказала Загитова в ролике в своём телеграм-канале.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.
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