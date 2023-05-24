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Певица Подольская рассказала, как поддерживала Романа Костомарова в критические моменты

Певица Подольская рассказала, как поддерживала Романа Костомарова в критические моменты
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Певица Наталья Подольская рассказала, как поддерживала олимпийского чемпиона 2006 года, двукратного чемпиона мира в танцах на льду Романа Костомарова, когда тот был в критическом состоянии в больнице.

Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах.

«Знаете, когда с Ромой всё произошло, Вова (Пресняков) как раз записывал эту песню. Она настолько была актуальна, что даже в сырой демоверсии я отправила её Оксане Домниной (жена Костомарова. — Прим. «Чемпионата»). Её это очень сильно тронуло, она дала её послушать Роме.

(о сообщении от Костомарова) Я заплакала, когда услышала. Я была дико растрогана. Мне кажется, он молодец», — сказала Подольская в эфире Пятого канала.

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