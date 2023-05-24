Певица Подольская рассказала, как поддерживала Романа Костомарова в критические моменты

Певица Наталья Подольская рассказала, как поддерживала олимпийского чемпиона 2006 года, двукратного чемпиона мира в танцах на льду Романа Костомарова, когда тот был в критическом состоянии в больнице.
Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах.
«Знаете, когда с Ромой всё произошло, Вова (Пресняков) как раз записывал эту песню. Она настолько была актуальна, что даже в сырой демоверсии я отправила её Оксане Домниной (жена Костомарова. — Прим. «Чемпионата»). Её это очень сильно тронуло, она дала её послушать Роме.
(о сообщении от Костомарова) Я заплакала, когда услышала. Я была дико растрогана. Мне кажется, он молодец», — сказала Подольская в эфире Пятого канала.
- 24 мая 2023
-
22:35
-
22:29
-
21:57
-
20:57
-
15:58
-
12:22
-
09:45
- 23 мая 2023
-
15:14
-
10:17
- 22 мая 2023
-
23:21
-
21:35
-
21:13
-
16:00
-
14:55
-
14:48
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
- 21 мая 2023
-
13:02
-
12:36
- 20 мая 2023
-
22:35
-
21:11
-
16:35
-
15:02
-
14:21
-
13:44
-
10:52
- 19 мая 2023
-
18:08
-
17:41
-
13:45
-
11:36
-
11:22