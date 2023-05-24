Александра Трусова поделилась снимками с новой яркой фотосессии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в социальных сетях снимки с новой фотосессии. Фигуристка предстала на ней в ярком образе.

«Это только начало», — подписала фото Трусова.

Фото доступны в телеграм-канале Александры Трусовой.

В начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. После этого в новогодние праздники Александра выступала в шоу Евгения Плющенко. Позже Трусова снялась и с финала Гран-при России. Не заявилась фигуристка и на турнир шоу-программ.