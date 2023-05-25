Жулин ответил на вопрос, ждать ли в его группе Дэвис и Смолкина

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин ответил на вопрос о том, ждать ли в его группе серебряных призёров чемпионата России – 2022 Диану Дэвис и Глеба Смолкина, которые последние годы живут и работают в США.

После ряда переходов в группе Жулина собрались почти все сильнейшие танцевальные дуэты России: Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин, Худайбердиева/Базин, Шанаева/Дрозд и Тютюнина/Багин.

«Ждать ли у меня Дэвис и Смолкина? Это, во-первых, к Этери Георгиевне вопрос. А во-вторых, сейчас однозначно нет, потому что мне хватает, с кем работать. Да и вообще, мне кажется, они как-то немножко пропали из поля зрения. Никто не понимает, за кого они вообще будут выступать. Я слышал три варианта — Израиль, Америка и Россия. В России они не появляются уже долго.

На мой взгляд, тут лучше адресовать вопрос Этери Георгиевне. Хотя, может, она и сама ещё не знает на него ответ», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».