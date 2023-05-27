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«На деловом». Алина Загитова опубликовала фото в официальном образе

«На деловом». Алина Загитова опубликовала фото в официальном образе
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях свежие фото. На них Загитова позирует в деловом образе.

«На деловом», — подписала фотографии Загитова.

Пост доступен в телеграм-канале Алины Загитовой.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

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