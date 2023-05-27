Терюшков: Тарасову и Жулина больше государственных интересов волнуют гонорары и титулы

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков отреагировал на слова тренера по фигурному катанию Александра Жулина, который посоветовал не открывать рот депутатам, которые призывают к бойкоту международных соревнований. Данный тезис также поддержала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Тарасова, как и Жулин, ставят карьеру спортсменов превыше всего. Государственные интересы их мало волнуют, для них главное титулы и гонорары. Они типичные представители мирового спорта.

Советский спорт всегда был сопряжён с национальной гордостью. И в российском спорте, по федеральному закону, спортсмен наделён высоким правом выступать от имени Российской Федерации под флагом и с гербом на груди. Не с возможностью выступать с национальным флагом, как это трактуют бизнес-тренеры Тарасова и Жулин, а именно с неразрывной гражданской обязанностью для спортсмена России.

России такие бизнес-тренеры не нужны, наша страна всегда держалась на патриотах», — приводит слова Терюшкова Metaratings.ru.