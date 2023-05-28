Американская фигуристка Эшли Вагнер объявила о беременности

Американская фигуристка, выступавшая в одиночном женском фигурном катании, Эшли Вагнер, бронзовый призёр Олимпийских игр и серебряный призёр чемпионата мира, рассказала о своей беременности. Спортсменка поделилась новостью в социальных сетях.
«Я узнала про невероятную силу семьи в турах по фигурному катанию. Путешествуя по миру, я стала частью семьи, впервые почувствовав, что я действительно ей принадлежу. Я взяла это чувство и искала вместе с ним своего партнёра в жизни, и мой муж оказался рядом в нужное время. Его терпение, доброта и абсолютная прелесть привели меня к жизни, в которую я влюблена. Я очень рада объявить о следующей большой главе в истории моей жизни, и рада, что могу идти по жизни дальше с этим человеком. Добро пожаловать в мир. В этом декабре будет жарко!» — написала Вагнер в социальной сети.
Эшли Вагнер также поделилась фотографиями на своей странице.
Фото: Социальные сети Эшли Вагнер
Фото: Социальные сети Эшли Вагнер
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