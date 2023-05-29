Загитова и Валиева примут участие в забеге на Никольской

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова, Камила Валиева, победительница Финала Гран-при России прошлого сезона Аделия Петросян и Софья Акатьева примут участие в забеге на 60 метров на Никольской улице в Москве. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на организаторов мероприятия. Забег пройдёт 5 июня в рамках Недели лёгкой атлетики.
Алина Загитова прокомментировала своё участие в данном мероприятии.
«На мой взгляд, это очень необычная и классная инициатива! Мы сможем проверить свои силы не только на катке, но и на беговом треке, ещё и в самом сердце Москвы! Для меня, как и для многих атлетов, бег является важной частью поддержания физической формы и проверки выносливости. Надеюсь, что наш пример вдохновит зрителей на активный и здоровый образ жизни».
Камила Валиева также высказалась о предстоящем забеге.
«Я не первый раз участвую в интересных беговых активностях. Год назад я уже пробежала пять километров в рамках благотворительного забега, теперь интересно испытать свои силы и в спринтерской дистанции, которая требует особой концентрации. Ну а то, что я буду участвовать вместе с девочками, добавит позитивных эмоций – такие дружеские соревнования позволяют эмоционально раскрепоститься и отдохнуть от тренировок».
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