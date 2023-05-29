Врач российских фигуристов подал в суд на издание, обвинившее его в допинге Валиевой

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский сообщил, что подал иск к изданию «Угол зрения» о защите чести, достоинства и деловой репутации в суд Тольятти.
10 февраля 2022 года издание «Угол зрения» опубликовало материал с заголовком «Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой».
«Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют «Доктор Допинг», тем самым публично обвиняя в преступной деятельности в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта. В иске я прошу обязать издание опровергнуть утверждения, опубликованные им, а также взыскать с издания компенсацию в размере один рубль», — приводит слова Шветского ТАСС.
Шветский являлся врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине. После командного турнира Игр-2022 стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года. Награждение российских фигуристов золотыми медалями было отложено до окончания расследования, которое до сих пор не завершено. Разбирательства продолжаются в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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