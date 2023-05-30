Боброва: стоять за бортом, понимая, что ты уже ничем не можешь помочь, морально сложно

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала, как приняла участие в любительском турнире «Белые ночи» сразу в двух качествах – в паре с мужем Андреем Депутатом и в роли тренера, выводящего фигуристов.

«Это очень сложно. Я в первый раз была выводящим тренером, у меня раньше не было спортсменов, которых я выводила бы на лёд. Я всегда знала, что работа тренера – это очень сложно. Когда выходишь на лёд, ты сам за себя отвечаешь. Знаешь, на что ты способен, насколько волнуешься, что тебе нужно сделать и как сделать. А когда выводишь спортсмена – ты уже как тренер сделал всё, что мог. Теперь всё зависит от него самого. И стоять за бортом, понимая, что ты уже ничем не можешь помочь, морально очень сложно.

Первый день соревнований настолько «прибил» нас с Андреем, как будто по нам самосвал проехал. Сегодня день нашего старта, а перед нами ещё наши девочки катались. Нужно было собраться, не показывать спортсменам свою усталость, потому что им это всё передаётся. Мы должны были настраивать их на старт, передавать им позитивную энергию, а потом уже максимально включаться, чтобы самим откатать хорошо», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Екатериной Бобровой можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 30 мая, в 8:00 мск.