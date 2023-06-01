Федченко — о жёстком ответе в адрес Плющенко: я назвала вещи своими именами

Тренер Софья Федченко, под руководством которой занимается чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва, прокомментировала своё высказывание в адрес двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко.

После победы Горбачёвой на первенстве России Плющенко раскритиковал судейство, намекнув на уровень сложности программ чемпионки по сравнению с его ученицами. Федченко в ответ заявила, что мнение Плющенко в тренерстве не авторитетно.

«Как решилась? Потому что мне задавали очень много вопросов, у Алины все брали интервью, спрашивали. Я в какой-то момент пару дней не отвечала, потом ответила. Я не решалась как-то специально на это, просто ответила. Я назвала вещи своими именами, так, как я это вижу. Он тоже, когда произносил свою речь, наверняка думал о том, что будет какая-то реакция. Или не думал… Каждый из нас просто высказал своё мнение. Мы потом виделись на финале Гран-при в Питере. Нормально общались. Как будто ничего не было», — сказала Федченко в интервью на YouTube-канале «PROжизнь».