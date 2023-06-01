Софья Федченко: сама предлагала Алине Горбачёвой перейти к другому тренеру

Тренер Софья Федченко, работающая с чемпионкой России среди юниоров Алиной Горбачёвой, рассказала, что предлагала своей подопечной сменить тренера.

«Наверное, сейчас не могу представить, что Алина перейдёт к другому тренеру. Раньше я об этом задумывалась. Я сама предлагала ей перейти к другому тренеру, когда у нас не получалось. Если я пойму, что в нашем тренерском штабе она больше не может прогрессировать и ничего не сможет достигнуть, то я либо сама ей это предложу, либо она уже взрослая девочка и сама об этом скажет.

У нас достаточно откровенные отношения. Я сама её учу во всём рассказывать мне правду, потому что я могу ей помочь. Поэтому, думаю, если у неё возникнут такие мысли, она мне об этом скажет», — сказала Федченко в интервью на YouTube-канале «PROжизнь».