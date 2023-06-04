«Где брови?» Евгения Медведева резко сменила имидж, удивив болельщиков

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях небольшое видео, на котором заметны резкие преображения в её имидже – она изменила цвет своих бровей.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Данный факт обеспокоил фанатов Евгении.

«Брови, вернитесь в чат!»

«Женя, верни брови!»

«Куда ты дела свои шикарные брови?»

«Получилось так себе».

Отметим, что другая часть фан-клуба Медведевой положительно восприняла изменения в образе фигуристки.

«Красотка».

«Ирина Шейк вошла в чат».

«Интересный образ».

После Игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.