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Щербакова, Трусова и Коляда не вошли в состав сборной России на следующий сезон

Олимпийская чемпионка Игр 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова, серебряный призёр пекинской Олимпиады Александра Трусова и чемпион России Михаил Коляда не вошли в состав сборной России на будущий сезон, сообщает официальный сайт Министерства спорта РФ.

Спортсменок нет в обновлённых списках кандидатов в национальную команду на сезон-2023/2024.

Напомним, Александра Трусова является серебряным призёром Олимпийских игр (2022), бронзовым призёром чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы (2020, 2022).

Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021) и двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (2020, 2022), а также трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Михаил Коляда является бронзовым призёром Чемпионата мира (2018) и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы (2017, 2018).