Танцевальный дуэт Дэвис/Смолкин не попал в состав сборной России на сезон-2023/2024

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, не вошли в состав сборной России на будущий сезон, сообщает официальный сайт Министерства спорта РФ.
Спортсменов нет в обновлённых списках кандидатов в национальную команду на сезон-2023/2024.
Ранее сообщалось, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешение на смену спортивного гражданства. Также СМИ сообщали об их контактах с федерациями фигурного катания США, Израиля и Грузии. В качестве основной причины данного намерения фигуристов назывался запрет для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях.
Напомним, Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
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