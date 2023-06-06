Ренат Лайшев — о деле Валиевой: может, допинга не было? Я верю Камиле
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал допинговый скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой.
«Специально не задавал нашим девочкам никаких вопросов, чтобы не расстраивать. Но всё дело в том, что на Западе просто боятся наших фигуристок. Им выгодно, чтобы не было конкуренции со стороны России. Ведь против наших спортсменок им ловить попросту нечего.
Может, его, допинга, и не было? И никто не виноват. Часто допингом становится препарат, который вчера и запрещён-то не был. А потом он внезапно становится допингом по решению той или иной комиссии. Я так думаю. И верю Камиле Валиевой, знаю её хорошо. И, зная тренерский состав, не могло такого быть. Никто бы не стал специально так рисковать», — приводит слова Лайшева «ТИ-Спорт».
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