Ренат Лайшев — о деле Валиевой: может, допинга не было? Я верю Камиле

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал допинговый скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой.

«Специально не задавал нашим девочкам никаких вопросов, чтобы не расстраивать. Но всё дело в том, что на Западе просто боятся наших фигуристок. Им выгодно, чтобы не было конкуренции со стороны России. Ведь против наших спортсменок им ловить попросту нечего.

Может, его, допинга, и не было? И никто не виноват. Часто допингом становится препарат, который вчера и запрещён-то не был. А потом он внезапно становится допингом по решению той или иной комиссии. Я так думаю. И верю Камиле Валиевой, знаю её хорошо. И, зная тренерский состав, не могло такого быть. Никто бы не стал специально так рисковать», — приводит слова Лайшева «ТИ-Спорт».