Ренат Лайшев – о поведении Тутберидзе: как бы потом ей не было стыдно за разные действия

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о поведении российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Напомним, Тутберидзе дважды не пришла на награждение к Президенту РФ и удалила все упоминания и фотографии с Владимиром Путиным.

«Я не особо в этой теме. Но если это так, то это большая ошибка Тутберидзе. Я считаю, что нужно уделять больше внимания результатам фигурного катания России, которых достигла Этери Тутберидзе. А все проблемы России — временные. Как бы потом Тутберидзе не было стыдно за всякие разные действия», — приводит слова Лайшева «ТИ-Спорт».

Напомним, Этери Тутберидзе является тренером Юлии Липницкой, Камилы Валиевой, Евгении Тарасовой, Владимира Морозова и др.