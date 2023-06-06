Акатьевой и Валиевой дарили букеты за забег, Бузова обгоняла Губерниева. Фото с Никольской

5 июня в Москве на Никольской улице завершился шоу-забег фигуристок на 60 метров в рамках «Недели лёгкой атлетики». В нём приняли участие олимпийские чемпионки Алина Загитова и Камила Валиева, а также чемпионка России – 2023 Софья Акатьева и победительница финала Гран-при России Аделия Петросян.

Спортсменки пробежали дистанцию в прогулочном темпе и хотели вместе пересечь финишную черту, но, когда девушки останавливались, Акатьева поставила ногу на линию и стала победительницей. После забега всем фигуристкам были вручены цветы, а зрители наградили их аплодисментами.

Кроме того, в забеге на дистанции попробовали себя бывшие футболисты и звёзды спорта.

Лучшие кадры с шоу-забега — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.