Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Акатьевой и Валиевой дарили букеты за забег, Бузова обгоняла Губерниева. Фото с Никольской

Акатьевой и Валиевой дарили букеты за забег, Бузова обгоняла Губерниева. Фото с Никольской
Неделя лёгкой атлетики в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

5 июня в Москве на Никольской улице завершился шоу-забег фигуристок на 60 метров в рамках «Недели лёгкой атлетики». В нём приняли участие олимпийские чемпионки Алина Загитова и Камила Валиева, а также чемпионка России – 2023 Софья Акатьева и победительница финала Гран-при России Аделия Петросян.

Спортсменки пробежали дистанцию в прогулочном темпе и хотели вместе пересечь финишную черту, но, когда девушки останавливались, Акатьева поставила ногу на линию и стала победительницей. После забега всем фигуристкам были вручены цветы, а зрители наградили их аплодисментами.

Кроме того, в забеге на дистанции попробовали себя бывшие футболисты и звёзды спорта.

Лучшие кадры с шоу-забега — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023