Киляков подтвердил, что продолжит работу с Дэвис и Смолкиным

Тренер по фигурному катанию Алексей Киляков подтвердил, что продолжит работать с парой Диана Дэвис/Глеб Смолкин, перешедшей в сборную Грузии, а также прокомментировал состояние спортсменов.

«Ребята очень соскучились по соревнованиям и с нетерпением ждут начала сезона. Тренеры нашей академии будут сопровождать Диану и Глеба на соревнования. По поводу программ нового сезона позволю себе сохранить небольшую интригу», — приводит слова Килякова издание «РИА Новости Спорт».

Академия Килякова Wheaton Ice Skating Academy (WISA) находится в Уитоне (США). Туда Дэвис и Смолкин перешли осенью 2022 года от Игоря Шпильбанда. О переходе спортсменов в Федерацию фигурного катания Грузии стало известно 5 июня, в понедельник.