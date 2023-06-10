«Вспомнила, что для Maxim позировала когда-то». Медведева опубликовала фото в купальнике

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях новые пляжные фото с отдыха на Мальдивах.
«Вспомнила, что для Maxim позировала когда-то», — подписала фото Медведева.
Фото: из личного архива Евгении Медведевой
Фото: из личного архива Евгении Медведевой
Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. Ранее спортсменка прекратила обучение в Московском государственном университете (МГУ).
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