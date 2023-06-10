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Сменившие гражданство Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили флаг Грузии в профили в соцсетях

Серебряные призёры чемпионата России – 2022 бывший российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин изменили описание своих профилей в социальных сетях. Теперь там появилась надпись «сборная Грузии» и национальный флаг страны.

Напомним, ранее Федерация фигурного катания Грузии объявила о переходе дуэта в сборную страны, таким образом они смогут выступать на международных турнирах в следующем сезоне.

Интересно, что в описаниях профилей Дэвис и Смолкина осталось упоминание Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), где они выступали в составе российской команды. Пара заняла итоговое 14-е место.

Напомним, Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в прошедшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.