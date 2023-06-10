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«В ожидании тартара». Елизавета Туктамышева поделилась фотографией с отдыха

«В ожидании тартара». Елизавета Туктамышева поделилась фотографией с отдыха
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях новое фото с отдыха.

«В ожидании тартара из тунца», — подписала фото Туктамышева.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

26-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

На главном соревновании сезона-2022/2023 – чемпионате России (российские фигуристы полностью пропустили международный сезон из-за ситуации на Украине) – Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победительницей соревнований стала Софья Акатьева, Камила Валиева завоевала серебряную медаль.

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