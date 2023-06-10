Татьяна Тарасова: ISU уже пожалел, что провёл этот год без российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о снижении финансирования и доходов Международного союза конькобежцев (ISU) из-за отсутствия российских фигуристов на соревнованиях под эгидой организации.
Ранее из аудиторского отчёта, опубликованного на сайте ISU, стало известно, что международная федерация практически не получала доходов от рекламы и медиаправ.
«Мировое фигурное катание держится на наших фигуристах. Россияне всегда были в топ-3 во всех дисциплинах и соревнованиях. Конечно, у них без нас финансовые проблемы.
Всем выгодно, чтобы Россия вернулась на международные соревнования. ISU уже пожалел, что провёл этот год без нас. Думаю, этого года всем хватило. Пора возвращаться, я очень на это надеюсь», — приводит слова Тарасовой Sport24.
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