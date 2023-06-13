«Есть ли у тебя вариант куда-то свалить?» Фигурист Десятов рассказал, как переехал в США

Фигурист Иван Десятов, ранее сменивший российское гражданство на белорусское, рассказал, как переехал в США.

— В Белоруссии вы с Катей выиграли национальный чемпионат и оказались лучшей парой страны. Но затем вы резко уезжаете в США…

— Это произошло, когда началась вся ситуация с Украиной 24 февраля. Утром 25-го мне пишет брат: есть ли у тебя вариант куда-то свалить? Типа надо уезжать. Я говорю, что в целом вроде есть. Но я всерьёз не воспринимал тогда ничего. И брат: «Давай звони друзьям где-нибудь и узнавай». Я позвонил другу, который живёт в США, он здесь уже года три, наверное. Поговорил с ним, он сразу мне дал потом номер моего нынешнего тренера Елены Достатни. После нашего разговора она была готова забрать меня уже через три дня. Сначала я согласился, но затем мы с братом подумали, что ещё слишком много дел есть в России и так быстро уезжать нельзя. В итоге я уехал недели через две», — сказал Десятов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.