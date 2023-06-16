Загитова, Валиева и Медведева выступят на праздновании 100-летия Московского спорта

Российские фигуристы выступят с показательными номерами на праздновании 100-летия Московского спорта, которое пройдёт 1 июля в «Лужниках», сообщает пресс-служба Москомспорта.

Свои номера представят Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Александр Самарин, пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также другие спортсмены.

«Думаю, что фестиваль фигурного катания как часть празднования 100-летия Московского спорта — это отличная идея, ведь гости смогут не только насладиться шоу, но и отдохнуть от июльского московского зноя в прохладе ледового комплекса. Кроме зоны фигурного катания, «Лужники» порадуют горожан десятками других спортивных активностей. В некоторых из них я также собираюсь принять участие, чего и всем желаю», — отметила Загитова.