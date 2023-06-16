Кондратюк — о травме спины: теперь знаю, что можно прыгать четверные на одной ноге

Олимпийский чемпион в команде российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о травме спины, из-за которой у него неудачно сложился сезон-2022/2023.

Марк снялся с чемпионата страны после короткой программы, а потом не выступал до финала Гран-при России, где занял третье место.

«Ещё до Олимпиады у меня начались проблемы со спиной, было довольно сложно готовиться и тренироваться. В какие-то дни понимал, что совсем не могу, потом отпускает, снова катаешься. Повезло, что некий пик был месяца за три до Олимпиады, и к самим Играм стало как-то полегче и получилось доехать. А дальше просто не видели проблему, которая есть, я свыкся с этим и жил с этой периодически подступающей болью.

А на этапе в Самаре откатал короткую и понял, что не могу ходить — не поднималась одна нога. Сейчас, спустя полгода, даже не помню какая. За сутки между короткой и произвольной мне сделали очень много процедур. На тренировке я просто поскользил, не прыгал вообще. Мне было больно даже назад ехать, только вперёд ёлочкой скользил. Это было осознанное решение: чувствовал, если зайду в сложный прыжок, где могу допустить ошибку и допущу её, то не смогу выйти на прокат. А когда выйду на прокат, меня накроет адреналин, я доеду программу. Хорошо или плохо – это другой вопрос, но доеду. А если до проката упаду, не смогу выйти на старт. Получилось, к слову, не так плохо.

Потом я попробовал ещё на чемпионате России выступить. Полежал в больнице, чуть-чуть покатался, за день до короткой сделал сальхов и решил, что нужно рискнуть. Ну, такое… не очень получилось.

Поехал бы снова? Возможно. Надо закалять характер. Ну, чемпионат России – такое… А вот этап в Самаре – теперь я знаю, что можно прыгать четверные и тройной аксель на одной ноге», — сказал Кондратюк в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым на Первом канале.