Тренер Чиризано: Дарио оставаться в российской команде не имеет большого смысла

Итальянский тренер Барбара Фузар-Поли высказалась о планах работы с российским фигуристом Дарио Чиризано и его партнёршей по танцам на льду чешкой Денизой Цимловой.
«Если я правильно понимаю, российская сборная в Дарио не сильно заинтересована, у вас много хороших фигуристов. Но мы будем действовать в рамках существующих правил, это понятно. Да, из-за всех этих событий Дарио не выступает на международных стартах с октября 2021 года. При этом он взрослый фигурист, и будет обидно выпасть из соревнований на два сезона.
Фигуристам важно выступать, и я понимаю, как тяжело сейчас российским спортсменам. Да, я понимаю позицию ISU – и разделяю её – но мне жалко фигуристов. Они всю жизнь идут к этим стартам. Я бывшая спортсменка, и отлично понимаю, какая это драма, когда ты не попадаешь на соревнования – будь то по причине травмы или отсутствия релиза. Так что это грустно.
Поэтому для Дарио оставаться в российской команде, наверное, не имеет большого смысла. У него есть итальянский паспорт, это неплохая вводная, которую надо учитывать», — приводит слова Фузар-Поли Sports.ru.
Напомним, ранее Федерация фигурного катания на коньках России не одобрила смену гражданства Чиризано на чешское. Спортсмену нужно будет выдержать карантин, чтобы представлять другую страну на международных соревнованиях.
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