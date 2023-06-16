Дарио Чиризано и Дениза Цимлова тренируются в группе Барбары Фузар-Поли
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Российский фигурист Дарио Чиризано, тренирующийся в паре с чешкой Денизой Цимловой и выступающий в танцах на льду, рассказал, с кем дуэт будет готовиться к соревнованиям. Спортсмен сообщил, что они будут тренироваться в группе Барбары Фузар-Поли в Милане (Италия).
Чиризано опубликовал фотографию с тренером и её помощниками в своём телеграм-канале с подписью: «Команда».
Фото: Социальные сети Дарио Чиризано
Ранее Федерация фигурного катания на коньках России отказала Дарио Чиризано в смене гражданства на чешское. Спортсмену нужно будет выдержать карантин, чтобы представлять другую страну на международных соревнованиях.
Весной Чиризано и Цимлова тренировались в Монреале (Канада) под руководством французского тренера Ромэна Агенауэра.
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