Дарио Чиризано и Дениза Цимлова тренируются в группе Барбары Фузар-Поли

Российский фигурист Дарио Чиризано, тренирующийся в паре с чешкой Денизой Цимловой и выступающий в танцах на льду, рассказал, с кем дуэт будет готовиться к соревнованиям. Спортсмен сообщил, что они будут тренироваться в группе Барбары Фузар-Поли в Милане (Италия).

Чиризано опубликовал фотографию с тренером и её помощниками в своём телеграм-канале с подписью: «Команда».

Фото: Социальные сети Дарио Чиризано

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России отказала Дарио Чиризано в смене гражданства на чешское. Спортсмену нужно будет выдержать карантин, чтобы представлять другую страну на международных соревнованиях.

Весной Чиризано и Цимлова тренировались в Монреале (Канада) под руководством французского тренера Ромэна Агенауэра.