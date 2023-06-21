«Бред сумасшедших». Тарасова — об инициативе лишения Дробязко гражданства Литвы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном лишении гражданства Литвы фигуристки Маргариты Дробязко.

«Бред сумасшедших. Маргарита очень хороший человек, профессиональный, прекрасная катальщица. Если ей Литва не может ничего предложить, то почему она должна оставаться без работы, если её работа — кататься? У них в стране работы нет, а у Ильи Авербуха или Татьяны Навки есть. В чём дело? Люди работают по всему миру, никто ни за кем не гоняется. Этим они показывают, какие они демократичные? Демократия приобретает уродливые формы», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, сейм Литвы поддержал решение о лишении Дробязко литовского гражданства. Спортсменка подверглась критике в стране из-за участия в шоу Татьяны Навки.