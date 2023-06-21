Дробязко — о лишении гражданства Литвы: я не могу повлиять на такие решения

Фигуристка Маргарита Дробязко прокомментировала информацию о том, что сейм Литвы поддерживает решение о лишении её гражданства страны.

«Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня, в принципе, по жизни всё в порядке. Больше у меня нет комментариев», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Дробязко получила гражданство Литвы на особых условиях в 1993 году: ради выступлений на Олимпийских играх в паре с литовцем Повиласом Ванагасом. В марте 2023 года сейм Литвы внёс в закон о гражданстве поправки, позволяющие лишать гражданства людей, получивших его на особых условиях. Маргарита Дробязко подвергается в Литве критике из-за выступлений в шоу Татьяны Навки.