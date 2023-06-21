Жулин – о лишении Дробязко гражданства: все решения, связанные с Россией, несправедливы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на решение литовских властей инициировать процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за выступления в ледовом шоу Татьяны Навки.
«Я вам отвечу просто, мне кажется, вообще в последнее время все решения касаемо людей, которые хоть как-то связаны с Россией, несправедливы. Пока не дождемся окончания специальной военной операции, мы не увидим ни одного справедливого решения», – приводит слова Жулина РИА Новости Спорт.
Напомним, Дробязко получила гражданство Литвы на особых условиях в 1993 году: ради выступлений на Олимпийских играх в паре с литовцем Повиласом Ванагасом. В марте 2023 года сейм Литвы внёс в закон о гражданстве поправки, позволяющие лишать гражданства людей, получивших его на особых условиях.
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