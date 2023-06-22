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Дуэт Софьи Тютюниной и Андрея Багина распался

Дуэт Софьи Тютюниной и Андрея Багина распался
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что танцевальный дуэт Софьи Тютюниной и Андрея Багина распался.

«Тютюнина и Багин завершили совместную карьеру. Софья находится в поиске партнёра в моей группе, Андрей размышляет, что ему делать дальше», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в прошедшем сезоне Софья Тютюнина и Андрей Багин заняли четвёртое место на чемпионате России и завоевали серебро Финала Гран-при России. 20-летняя Тютюнина ранее выступала в дуэте с Александром Шустицким, 27-летний Багин – с Аннабель Морозов.

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