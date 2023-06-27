Глава ВАДА высказался о деле Камилы Валиевой

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька прокомментировал ситуацию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая в декабре 2021 года на чемпионате России сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира на Олимпийских играх 2022 года.

«У нас назначена дата, и мы ждём слушания. Вы очень хорошо знаете нашу позицию в отношении этой ситуации и то, как ВАДА отреагировало на это дело, но теперь по крайней мере у нас есть слушание, поэтому мы ждём», — приводит слова Баньки Inside the Games.

22 июня спортивный арбитражный суд (CAS) официально объявил даты слушания по делу чемпионки Европы – 2022 российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседания пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария).