Наши чемпионки нарасхват! Валиева, Щербакова и Загитова будут катать два шоу в один вечер

Этим летом в Сочи со своими ледовыми шоу доминирует Татьяна Навка. Сразу два спектакля от Navka Show будут показывать на протяжении всего отпускного сезона.

Во вторник, 20 июня, в «Сочи Парке» на ура прошла премьера шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» с Камилой Валиевой в главной роли. За всё лето, а также за сентябрь состоится более 85 показов этой сказки. Также в роли принцессы Леи будут выступать Алина Загитова и Анна Щербакова.

А с 13 июля в Сочи стартуют показы второго шоу – «История любви Шахерезады». И в этом шоу также будут участвовать три олимпийских чемпионки из группы Этери Тутберидзе. Алина, Аня и Камила разделят роль Богини. При этом в некоторые даты придётся молнией отправляться из «Айсберга» в шатёр «Сочи Парка»!

«Чемпионат» собирает всю информацию о загруженности наших фигуристок в летний сезон сказок.

шатёр «Сочи Парка» с ледовой площадкой Фото: пресс-служба Navka Show

Почему выбор пал именно на эти два спектакля? Отвечает Татьяна Навка

Премьера шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» прошла в декабре 2019 года в Москве. Эта сказка стала дебютной большой ролью Алины Загитовой в проектах подобного формата – как раз в то время фигуристка объявила о приостановке карьеры. Затем на следующий год в Москве прошли повторные новогодние гастроли, шоу приезжало в Сочи, Санкт-Петербург и даже в Катар! Во время чемпионата мира по футболу «Спящая красавица» была представлена для зрителей Дохи.

«История любви Шахерезады» пока была показана только в Москве. Премьера шоу состоялась в декабре 2022 года.

«В этом сезоне мы выбрали для гастролей в Сочи два шоу, и этот выбор действительно не случаен! 20 июня в «Сочи Парке» мы представляем невероятной красоты сказку «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Мы уже приезжали с короткими гастролями этого шоу в Сочи. С тех пор получили такое количество запросов и просьб вернуться, что приняли решение привезти сказку ещё раз. Сейчас видим отзыв по тому, как продаются билеты. В ближайшие даты ждём аншлаги, и это очень приятно!

Ну и, конечно, нам очень хотелось привезти в главный курортный город России нашу премьеру – новое шоу «История любви Шахерезады». Всего полгода назад на Новый год мы впервые представили его в Москве и получили восторженные отзывы зрителей. Шоу посмотрели более 200 000 человек. И вот теперь 13 июля в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи состоится премьера «Истории любви Шахерезады». Мы очень гордимся этим проектом! Лучшие в мире фигуристы, сложнейшие технические решения, высочайшего уровня спецэффекты», – рассказала «Чемпионату» Татьяна Навка.

Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева в роли принцессы Леи Фото: РИА Новости/«Чемпионат»/ пресс-служба Navka Show

Сколько шоу фигуристки откатают за лето?

У Камилы Валиевой в графике на это лето – 14 шоу в Сочи. Восемь раз фигуристка исполнит роль принцессы Леи в «Спящей красавице», ещё шесть раз предстанет на льду в образе Богини в сказке «История любви Шахерезады». В прошлом году Камила была чуть загруженнее, но акцент был сделан на одном шоу: 18 раз фигуристка участвовала в спектакле «Аленький цветочек».

Анна Щербакова примет участие в 13 спектаклях Татьяны Навки этим летом. Фигуристка откатает шесть шоу в роли Леи, ещё семь – в образе Богини. В прошлом году олимпийскую чемпионку Пекина тоже можно было увидеть в Сочи, но в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Целый месяц спортсменка выступала с показательными номерами на арене дворца спорта «Айсберг».

Наибольшая загруженность – у Алины Загитовой. В общей сложности, фигуристке предстоит откатать 43 шоу с июля по сентябрь. Девять шоу Загитова откатает в образе Богини, ещё 34 выступления её ждёт в роли Леи. Основной напор сделан на август и сентябрь – осенью Алина будет выступать практически без перерывов (c одним выходным в неделю).

Два шоу при этом выпадают на 16 и 17 сентября – это даты контрольных прокатов сборной России в Москве. В прошлом году Алина активно работала в «Мегаспорте», общаясь в прямом эфире с фигуристами сразу после их выступлений.

Тогда у Алины был такой же напряжённый график: с 6 августа по 4 сентября фигуристка откатала 27 шоу «Аленький цветочек» в Сочи.

Как у чемпионок получится совмещать два шоу в один вечер?

Главная особенность сочинских ледовых сказок в этом году – тот факт, что за один вечер олимпийские чемпионки будут катать сразу два шоу! В 18:30 в «Айсберге» начинается «История любви Шахерезады», а спустя час, в 19:30 – «Спящая красавица» в «Сочи Парке».

У Алины Загитовой в календаре шесть таких дней (19 и 22 июля, 8, 16, 19 и 20 августа). Анне Щербаковой придётся молниеносно перевоплощаться из Богини в Лею пять раз (13 и 15 июля, 1, 2 и 4 августа). У Камилы Валиевой в графике четыре таких дня (26 и 29 июля, 12 и 13 августа).

Камила Валиева и Татьяна Навка Фото: пресс-служба Navka Show

Как же фигуристки смогут всё успеть? Вот что рассказала «Чемпионату» Татьяна Навка:

«Это действительно было серьезной логистической задачей, мы всё продумали до мелочей. Дело в том, что наши фигуристки исполняют роли в обеих программах. Камила, Алина и Анна настолько любят своих героев, что отказаться от одной из ролей для них было совершенно невозможно! Ведь в ходе тренировок и репетиций каждая героиня становится частью фигуриста! И мы придумали, как совместить программы! Все секреты раскрывать не будем, но мы счастливы, что сможем радовать наших гостей двумя лучшими программами сразу!»

Разгадка этой головоломки, скорее всего, кроется в сюжете спектаклей. В первой части «Спящей красавицы» Лея – ребёнок, а повзрослевшая принцесса появляется только во второй половине шоу. Так что это позволит выиграть немного времени для перевоплощения и перемещения с одной площадки на другую – и фигуристки смогут порадовать своим катанием гораздо больше зрителей.