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Авербух: в новом качестве жизни Костомаров должен быть чемпионом, стержнем своей семьи

Авербух: в новом качестве жизни Костомаров должен быть чемпионом, стержнем своей семьи
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Российский хореограф-постановщик Илья Авербух поделился мнением о состоянии фигуриста Романа Костомарова, который на днях начал работу с протезами.

«Ребята, которые идут со мной до сих пор, — и я верю, что мы будем идти, насколько нам хватит сил, — это Лёша Ягудин, Таня Тотьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов и, конечно, Рома Костомаров. Тяжелейшая история… Я знаю, что все всё знают. Мы в постоянном общении, мы семья.

Рома столкнулся с тяжелейшим испытанием, причем страшность испытания именно в том, что оно — данность. Бывают испытания, которые можно победить, а здесь надо победить испытание, которое будет с тобой всю жизнь. И ты должен пройти его. И в новом качестве жизни оставаться чемпионом, примером, стержнем своей семьи.

Мы придумаем, что сделать, конечно. Я уже думаю над тем, что ему будет ближе… Не исключаю, что это будет и выход на лед. Это моя банда, семья. Последние 5-6 лет, когда Таня Навка стала организовывать свой коллектив, Рома катался с женой, Оксаной Домниной. Я сделал для них не один спектакль. Вершиной стала «Анна Каренина», которая получила ряд крупных театральных премий. Сейчас спектакль, конечно, заморожен, потому что я пока не могу представить… Но мы найдем решение», — приводит слова Авербуха StarHit.

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