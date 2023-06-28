Евгения Медведева поделилась новыми фотографиями после отпуска на Мальдивах

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографии из отпуска, который ранее провела на Мальдивах. Спортсменка поделилась снимками в жёлтом купальнике и в сетчатом топе.
Фото: из личного архива Евгении Медведевой
Фото: из личного архива Евгении Медведевой
Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.
В апреле текущего года Медведева анонсировала запуск личного YouTube-канала и создание собственного шоу на платформе.
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