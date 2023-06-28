Российские фигуристы не вошли в состав участников серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024

Стало известно распределение фигуристов по этапам серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024. Соревнования пройдут с США, Канаде, Франции, Китае, Финляндии и Японии с 20 октября по 26 ноября. Россияне второй год подряд не принимают участия в турнире, так как отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.

Представляющая Грузию чемпионка Европы Анастасия Губанова выступит на этапах во Франции и Японии, чемпионка мира японка Каори Сакамото – в Канаде и в Финляндии, бельгийка Луна Хендрикс – в США и Китае, американка Изабо Левито – в США и Франции.

Американец Илья Малинин предстанет перед домашней публикой, а также выступит во Франции, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе итальянец Даниэль Грассль – во Франции и Японии.