Расписание Фестиваля фигурного катания на Дне московского спорта в «Лужниках»

Завтра, 1 июля, в «Лужниках» состоится одно из наиболее крупных и значимых спортивных событий лета в России, приуроченное к 100-летию Московского спорта. Гостей ждёт насыщенная программа, включающая многочисленные турниры, игры, тренировки, мастер-классы и выступления любимых чемпионов на более чем 20 тематических площадках. Особенно много интересного подготовили в этот день наши фигуристы: они порадуют зрителей показательными номерами, откроют для себя новые виды спорта и проведут фан-встречи.

Программа спортивного праздника рассчитана на весь день: с 12:00 до 21:00. Вход для посетителей свободный, но на некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация.

Фестиваль фигурного катания будет проходить на Малой спортивной арене (локация 12) и продлится полтора часа: с 13:45 до 15:15. Фигуристы выступят с показательными номерами.

Список участников

Женщины: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Медведева, Дарья Усачёва.

Мужчины: Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Александр Самарин.

Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.