Расписание мастер-классов фигуристок на Дне московского спорта в «Лужниках»

Завтра, 1 июля, в «Лужниках» состоится одно из наиболее крупных и значимых спортивных событий лета в России, приуроченное к 100-летию Московского спорта. Гостей ждёт насыщенная программа, включающая многочисленные турниры, игры, тренировки, мастер-классы и выступления любимых чемпионов на более чем 20 тематических площадках. Особенно много интересного подготовили в этот день наши фигуристы: они порадуют зрителей показательными номерами, откроют для себя новые виды спорта и проведут фан-встречи.
Программа спортивного праздника рассчитана на весь день: с 12:00 до 21:00. Вход для посетителей свободный, но на некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация.
Фестиваль фигурного катания будет проходить на Малой спортивной арене (локация 12) и продлится полтора часа: с 13:45 до 15:15. Фигуристы выступят с показательными номерами.
Мастер-классы популярнейших российских фигуристок, пробующих себя в новых видах спорта, пройдут в разное время. Предлагаем ознакомиться с расписанием:.
— фехтование Алины Загитовой — 14:15-15:00.
— настольный теннис Анны Щербаковой — 14:00-14:35.
— петанк Александры Трусовой — 15:30-16:10.
— брейк-данс Камилы Валиевой — 15:30-16:10.
После этого спортсменки по отдельности проведут фан-встречи, где пообщаются с пришедшими гостями.
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