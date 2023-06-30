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Навке отказали в гранте на проведение ледовых шоу, заявки Авербуха и Плющенко одобрили

Навке отказали в гранте на проведение ледовых шоу, заявки Авербуха и Плющенко одобрили
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Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги конкурса на получение грантов на проекты. Из ледовых шоу поддержки не получил проект Татьяны Навки. Её компания запрашивала деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица». Запрашиваемая сумма составляла 59,97 млн рублей, всего же вместе с софинансированием планировалось потратить более 229 млн рублей.

Заявки Евгения Плющенко и Ильи Авербуха Президентский фонд культурных инициатив одобрил. Плющенко получил грант на ледовые шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка» в размере более 43 млн рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта – 138 444 770 рублей.

Авербуху на проведение театрализованного ледового представления «Письма любви» выделено около 35 млн рублей. Общая сумма на реализацию составляет более 116 млн рублей.

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