Навке отказали в гранте на проведение ледовых шоу, заявки Авербуха и Плющенко одобрили

Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги конкурса на получение грантов на проекты. Из ледовых шоу поддержки не получил проект Татьяны Навки. Её компания запрашивала деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица». Запрашиваемая сумма составляла 59,97 млн рублей, всего же вместе с софинансированием планировалось потратить более 229 млн рублей.

Заявки Евгения Плющенко и Ильи Авербуха Президентский фонд культурных инициатив одобрил. Плющенко получил грант на ледовые шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка» в размере более 43 млн рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта – 138 444 770 рублей.

Авербуху на проведение театрализованного ледового представления «Письма любви» выделено около 35 млн рублей. Общая сумма на реализацию составляет более 116 млн рублей.