Малинин, Левито и другие вошли в состав сборной США по фигурному катанию на грядущий сезон
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Опубликован состав сборной США по фигурному катанию на сезон-2023/2024. Напомним, американцы — победители командного чемпионата мира — 2023, серебряные призёры Олимпиады-2022.
Состав основной сборной США на сезон-2023/2024:
Изабо Левито (женское одиночное катание);
Илья Малинин (мужское одиночное катание);
Джейсон Браун (мужское одиночное катание);
Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (парное катание);
Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (танцы на льду);
Каролин Грин/Майкл Парсонс (танцы на льду).
Отметим, что в команду B сборной США также попали победитель юниорского чемпионата США Эндрю Торгашев, спортивная пара Анастасия Смирнова и Данил Сияница, а также американский фигурист украинского происхождения Ярослав Паниот.
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