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Малинин, Левито и другие вошли в состав сборной США по фигурному катанию на грядущий сезон

Опубликован состав сборной США по фигурному катанию на сезон-2023/2024. Напомним, американцы — победители командного чемпионата мира — 2023, серебряные призёры Олимпиады-2022.

Состав основной сборной США на сезон-2023/2024:

Изабо Левито (женское одиночное катание);

Илья Малинин (мужское одиночное катание);

Джейсон Браун (мужское одиночное катание);

Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (парное катание);

Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (танцы на льду);

Каролин Грин/Майкл Парсонс (танцы на льду).

Отметим, что в команду B сборной США также попали победитель юниорского чемпионата США Эндрю Торгашев, спортивная пара Анастасия Смирнова и Данил Сияница, а также американский фигурист украинского происхождения Ярослав Паниот.