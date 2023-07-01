Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Малинин, Левито и другие вошли в состав сборной США по фигурному катанию на грядущий сезон

Малинин, Левито и другие вошли в состав сборной США по фигурному катанию на грядущий сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Опубликован состав сборной США по фигурному катанию на сезон-2023/2024. Напомним, американцы — победители командного чемпионата мира — 2023, серебряные призёры Олимпиады-2022.

Состав основной сборной США на сезон-2023/2024:

Изабо Левито (женское одиночное катание);
Илья Малинин (мужское одиночное катание);
Джейсон Браун (мужское одиночное катание);
Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (парное катание);
Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (танцы на льду);
Каролин Грин/Майкл Парсонс (танцы на льду).

Отметим, что в команду B сборной США также попали победитель юниорского чемпионата США Эндрю Торгашев, спортивная пара Анастасия Смирнова и Данил Сияница, а также американский фигурист украинского происхождения Ярослав Паниот.

Материалы по теме
Вы серьёзно верите в то, что Щербакова вернётся? Это же просто смешно
Вы серьёзно верите в то, что Щербакова вернётся? Это же просто смешно
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023