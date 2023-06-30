Фехтовальный поединок Загитовой — уже завтра! А также ледовое шоу и ещё много интересного

1 июля в олимпийском комплексе «Лужники» состоится масштабный ивент, приуроченный к 100-летию Московского спорта. Хедлайнерами станут фигуристы: с 13:45 до 15:40 на Малой арене пройдёт ледовое шоу, где российские спортсмены из одиночного и парного катания, а также танцев на льду, выступят с лучшими показательными номерами.
Фигуристки попробуют себя и в других видах спорта. Алина Загитова проведёт показательный бой в фехтовании против двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян (начало в 14:15), Камила Валиева займётся брейк-дансом (начало в 15:30), Анна Щербакова — настольным теннисом (начало в 14:00), Александра Трусова — петанком (начало в 15:30).
Также будут проведены фан-встречи с Анной Щербаковой (начало в 15:05), Евгенией Медведевой (начало в 15:20), Алексеем Ягудиным (начало в 15:50), Алиной Загитовой (начало в 16:30), Камилой Валиевой (начало в 17:00) и Александрой Трусовой (начало в 17:20).
«Чемпионат» будет следить за Днём московского спорта от начала (12:00) и до конца (21:00). Нас ждут красочные фоторепортажи и много интересных откровений от фигуристок на фан-встречах и пресс-подходах.
Кстати, что такое петанк? Объясняем.
Расписание фан-встреч с фигуристами
Запланированы и встречи фигуристов с фанатами. Да-да, не только фигуристок — с болельщиками пообщается олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.
- Анна Щербакова: с 15:05 до 15:20;
- Евгения Медведева: с 15:20 до 15:50;
- Алексей Ягудин: с 15:50 до 16:10;
- Алина Загитова: с 16:30 до 17:00;
- Камила Валиева: с 17:00 до 17:20;
- Александра Трусова: с 17:20 до 17:40.
Расписание мастер-классов фигуристок
Помимо ледового шоу, наши фигуристки выступят в совершенно новых для себя видах спорта. Вот расписание мастер-классов:
- фехтование Алины Загитовой — 14:15-15:00.
- настольный теннис Анны Щербаковой — 14:00-14:35.
- петанк Александры Трусовой — 15:30-16:10.
- брейк-данс Камилы Валиевой — 15:30-16:10.
Кто выступит на ледовом шоу?
- Женщины: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Медведева, Дарья Усачёва.
- Мужчины: Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Александр Самарин.
- Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
- Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.
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