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День Московского спорта 1 июля: фигурное катание, фехтование Загитовой, Трусова, Щербакова, Валиева, где смотреть

Фехтовальный поединок Загитовой — уже завтра! А также ледовое шоу и ещё много интересного
Екатерина Авдонина Дарья Кирюхина
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Камила Валиева, Алина Загитова
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Кроме Алины, на Дне московского спорта в других видах выступят Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева.

1 июля в олимпийском комплексе «Лужники» состоится масштабный ивент, приуроченный к 100-летию Московского спорта. Хедлайнерами станут фигуристы: с 13:45 до 15:40 на Малой арене пройдёт ледовое шоу, где российские спортсмены из одиночного и парного катания, а также танцев на льду, выступят с лучшими показательными номерами.

Фигуристки попробуют себя и в других видах спорта. Алина Загитова проведёт показательный бой в фехтовании против двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян (начало в 14:15), Камила Валиева займётся брейк-дансом (начало в 15:30), Анна Щербакова — настольным теннисом (начало в 14:00), Александра Трусова — петанком (начало в 15:30).

Также будут проведены фан-встречи с Анной Щербаковой (начало в 15:05), Евгенией Медведевой (начало в 15:20), Алексеем Ягудиным (начало в 15:50), Алиной Загитовой (начало в 16:30), Камилой Валиевой (начало в 17:00) и Александрой Трусовой (начало в 17:20).

Подробнее о расписании и локациях:
Загитова фехтует, Валиева брейк-дансит. Чего ждать от фигуристов в День Московского спорта
Загитова фехтует, Валиева брейк-дансит. Чего ждать от фигуристов в День Московского спорта

«Чемпионат» будет следить за Днём московского спорта от начала (12:00) и до конца (21:00). Нас ждут красочные фоторепортажи и много интересных откровений от фигуристок на фан-встречах и пресс-подходах.

Расписание фан-встреч с фигуристами Расписание мастер-классов фигуристок Кто выступит на ледовом шоу?
Live Валерия Кукалева

Кстати, что такое петанк? Объясняем.

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19:51 Валерия Кукалева

Расписание фан-встреч с фигуристами

Запланированы и встречи фигуристов с фанатами. Да-да, не только фигуристок — с болельщиками пообщается олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

  • Анна Щербакова: с 15:05 до 15:20;
  • Евгения Медведева: с 15:20 до 15:50;
  • Алексей Ягудин: с 15:50 до 16:10;
  • Алина Загитова: с 16:30 до 17:00;
  • Камила Валиева: с 17:00 до 17:20;
  • Александра Трусова: с 17:20 до 17:40.
19:50 Валерия Кукалева

Расписание мастер-классов фигуристок

Помимо ледового шоу, наши фигуристки выступят в совершенно новых для себя видах спорта. Вот расписание мастер-классов:

  • фехтование Алины Загитовой — 14:15-15:00.
  • настольный теннис Анны Щербаковой — 14:00-14:35.
  • петанк Александры Трусовой — 15:30-16:10.
  • брейк-данс Камилы Валиевой — 15:30-16:10.
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19:47 Валерия Кукалева

Кто выступит на ледовом шоу?

  • Женщины: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Медведева, Дарья Усачёва.
  • Мужчины: Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Александр Самарин.
  • Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
  • Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.
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