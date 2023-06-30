Кроме Алины, на Дне московского спорта в других видах выступят Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева.

Фехтовальный поединок Загитовой — уже завтра! А также ледовое шоу и ещё много интересного

1 июля в олимпийском комплексе «Лужники» состоится масштабный ивент, приуроченный к 100-летию Московского спорта. Хедлайнерами станут фигуристы: с 13:45 до 15:40 на Малой арене пройдёт ледовое шоу, где российские спортсмены из одиночного и парного катания, а также танцев на льду, выступят с лучшими показательными номерами.

Фигуристки попробуют себя и в других видах спорта. Алина Загитова проведёт показательный бой в фехтовании против двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян (начало в 14:15), Камила Валиева займётся брейк-дансом (начало в 15:30), Анна Щербакова — настольным теннисом (начало в 14:00), Александра Трусова — петанком (начало в 15:30).

Также будут проведены фан-встречи с Анной Щербаковой (начало в 15:05), Евгенией Медведевой (начало в 15:20), Алексеем Ягудиным (начало в 15:50), Алиной Загитовой (начало в 16:30), Камилой Валиевой (начало в 17:00) и Александрой Трусовой (начало в 17:20).

«Чемпионат» будет следить за Днём московского спорта от начала (12:00) и до конца (21:00). Нас ждут красочные фоторепортажи и много интересных откровений от фигуристок на фан-встречах и пресс-подходах.