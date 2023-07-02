Медведева купалась в цветах, Трусова вышла на лёд с завязанными глазами. Лучшие фото с шоу

1 июля в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта состоялось ледовое шоу, в котором приняли участие титулованные российские фигуристы — Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова и другие.

Трусова приготовила для своих поклонников сюрприз: она выступила под собственную песню «Два крыла», которую записала к своему 19-летию. Эффектный ход с повязкой на глазах, которую Трусова сняла в процессе, добавил прокату драматизма, а пара безукоризненных прыжков и коронный кантилевер завершили её шикарный прокат.

Не оставила публику равнодушной и Камила Валиева: она вышла на лёд с новым номером под песню Максима Фадеева «Танцы на стёклах», рассказывающим о том, как фигуристка переживает ситуацию с допинговым скандалом.

Лучшие фото с ледового шоу в «Лужниках» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.