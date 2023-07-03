Тарасова — о книге Родченкова: она не повлияет на российский спорт
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что вторая книга бывшего главы московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова о допинге в России никак не повлияет на отечественный спорт.
«Я думаю, что нет, его книга не повлияет на российский спорт, но неприятненько. А этот Родченков, он был причастен к допингу. Я и первую его книгу не читала», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости».
Напомним, ранее бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков анонсировал выход своей второй книги под названием «Допинг. Запрещённые страницы», в которой рассказывается о допинговых нарушениях в российском спорте.
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